Il Grifone è vivo e continua a lottare. Se ancora ci fossero stati dei dubbi sulla volontà di non arrendersi del Genoa, questi sono stati fugati ieri dalla bella prova in casa dell'Atalanta.



Certo, gol e vittorie continuano a latitare ma con un atteggiamento del genere e con un pizzico di fortuna in più, i rossoblù possono davvero sperare di compiere quello che ad oggi appare come un vero e proprio miracolo sportivo. Assestate le fondamenta di una casa traballante, ora il compito di mister Blessin è quello di completare l'opera, rifacendo anche la facciata del palazzo rossoblù. Inutile fare calcoli o stilare tabelle. Il Grifo deve semplicemente proseguire sulla strada intrapresa nell'ultimo bimestre, non accontentandosi più di fare 30 ma cercando fortemente di raggiungere finalmente il tanto agognato 31.



Le occasioni per rientrare in corsa ci sono e anche il tempo, per quanto sia sempre meno, appare ancora sufficiente per recuperare il terreno perduto. Anche grazie ai demeriti altrui.



In una stagione in cui il Genoa sta collezionando record negativi a ripetizione, chissà che a passare agli annali non possa essere il racconto di un'impresa che appare impossibile. Crederci in fondo non costa nulla. E tutti nell'ambiente rossoblù sembrano averlo capito. Anche per questo il Grifone è ancora vivo e continuerà a lottare.