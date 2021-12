Eccola la novità che non ti aspetti. Eccola la formula magica ai mali principali del Grifone.L'uscita dal tunnel di negatività in cui è precipitato il Genoa starebbe inducendo la società rossoblù a sperimentare unaUn rimedio mai provato prima che promette di rivoluzionare per sempre il mondo del pallone.Per far fronte alla continua e crescenteche sta compromettendo seriamente il lavoro di Andriy Shevchenko, la nuova proprietà americana del club più antico d'Italia ha deciso di anticipare i tempi riguardo a unstudiato da tempo denominatoSi tratta di un sistema già in uso da qualche tempo in maniera sperimentale nel campionato eschimese di badminton e che a detta degli esperti dell'che lo hanno studiato e creato consentirebbe a Sheva di non avere più problemi di formazione.Già venerdì seranel delicatissimo derby tra misci e mal pigiae,. Per rinfoltire una rosa decimata dall'infermeria l'allenatore ucraino potràTramite un semplice sorteggio che verrà eseguito in videoconferenza e davanti a notaio nella foresteria di Villa Rostan il giorno precedente la gara,In questo modo i tifosi, probabilmente indossando direttamente la loro sdrucita magliettina da stadio, potranno dare un contributo reale e concreto alla causa della propria squadra del cuore, risolvendo contestualmente il più grave dei problemi che affligge attualmente il Grifone.Un progetto folle soltanto all'apparenza ma che ad una lettura più attenta in realtà svelaInnanzitutto il bacino da cui pescare potenziali giocatori è pressoché infinito. Se per il momento gli unici candidati titolari sono infatti i soli abbonati del Genoa, presto il progetto dovrebbe essere allargato a chiunque riesca ad aggiudicarsi un tagliando d'acquisto per una gara dei liguri. Quindi non necessariamente un tifoso rossoblù. Su questo aspetto tuttavia ci sono al momento diverse perplessità, visto che molti vedono di cattivo occhio la possibilità di fare indossare la maglia a chi non ha a cuore la sorte di questa squadra.Ad ogni modo la soluzione avrebbe. Non solo sarebbe a costo zero, dal momento che ai giocatori non verrebbe corrisposto alcun gettone di presenza, ma innalzerebbe sensibilmente il numero dei biglietti venduti, portando liquidi in abbondanza nelle casse della società e permettendo al contempo di ridurre il numero di giocatori tesserati. Con questo metododi quei tifosi che spesso accusano i giocatori di scarso attaccamento alla maglia o di possedere limitate capacità tecniche. Chi si prenderà la briga di gridare 'Quel gol lo facevo anch'io' oppure 'Giochi come un pensionato' sapendo che la settimana successiva potrebbe doverne dare dimostrazione pratica?. Il reclutamento dei giocatori sarebbe infatti dettato puramente dalla sorte, senza fare distinzioni di sesso, età, religione, provenienza geografica e preferenze alimentari.Insomma, ma forse anche mondiale, èE chiunque potrà esserne protagonista. Per provare a riuscirci basterà acquistare un tagliando di ingresso allo stadio e incrociare le dita. Chissà che la Dea Bendata non decida di baciare proprio voi. Attenzione però ad una controindicazione. Vista l'aria che tira nello spogliatoio rossoblù il rischio di essere il prossimo ospite dell'infermeria del Genoa è davvero molto alto. Siete disposti a correre il rischio di slogarvi una caviglia semplicemente scendendo dal pullman?