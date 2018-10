La vittoria si sa ha molti padri. Ma anche un pareggio a volte può godere di un'ampia ed improvvisa popolarità.Ne sa qualcosa Ivan Juric che dopo aver compiuto l'impresa inedita per chiunque in questa stagione di non perdere con la Juventus ha visto aumentare a dismisura la propria popolarità presso i tifosi del Genoa. Se prima di sabato scorso il popolo rossoblu appariva come un muro compatto nello schierarsi contro l'allenatore croato, dopo il gol di Bessa in molti hanno cambiato repentinamente opinione.Non che ci sia nulla di male nel modificare la propria idea, anzi. Come recita un vecchio proverbio solo gli stupidi o i disonesti non lo fanno. Quello che però sorprende è come ad influire su questo totale cambio di rotta sia servito davvero poco. Come se bastasse una rondine per portare la primavera, tanto per rimanere in tema di modi di dire.Chi invece è voluto rimanere fortemente sul fronte degli anti-Juric ha tenuto a sottolineare come il pareggio dello Juventus Stadium sia stato conquistato dal Genoa giocando alla Ballardini. Quasi a specificare il fatto che i meriti di quel risultato siano più dell'ex tecnico rossoblù che non di quello attuale.Una prima indicazione per capire da che parte stia la verità la si avrà già domenica contro l'Udinese. A dispetto di ciò che dicono le apparenze, quello con i friulani sarà per Juric un esame ben più probante della gara contro i campioni d'Italia. Sabato scorso il pirata di Spalato non aveva nulla da perdere e il campo e la fortuna l'hanno premiato. Domenica prossima non sarà esattamente così.Comunque vada approfittatori in attesa di salire sul carro e criticoni cronici sono già pronti ad emettere le proprie sentenze. Incuranti del fatto che domenica alle 20 lo Juric-ter avrà giocato appena 180 minuti.