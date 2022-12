Nel calcio i numeri non sono tutto e spesso abbagliano con le loro false certezze. Quelli che riguardano la gestione dialla guida del Genoa dicono però tante cose impossibili da ignorare.In primis raccontano di come. Un cambio di passo amplificato e impreziosito dal fatto di aver interrotto nel frattempo le strisce positive più lunghe del campionato cadetto: quella del Sudtirol prima, quella della capolista Frosinone ieri. Nel mezzo l’ambivalente pareggio di Ascoli, dove un Grifone più fortunato che abile è comunque riuscito a salvare la pelle., la cui parentesi in rossoblù si è chiusa con la poco onorevole striscia di tre sconfitte e un solo punto in quattro gare.Ma aldilà dei numeri, che raccontano tanto ma non sempre dicono il vero soprattutto quanto il lasso di tempo analizzato è ristretto come quello riguardante Gilardino,. Quasi una parente lontana e con poco dna in comune rispetto a quella di inizio mese. Affrontare e affondare un Frosinone che solo dieci giorni fa aveva messo a ferro e fuoco il campo della Reggina, seconda forza del torneo, non era cosa banale. E anche se a conti fatti forse la divisione della posta in palio ieri sarebbe stata la sentenza più corretta, nulla si può togliere ad. Comportamento che non sempre si era visto quanto l’inquilino della panchina era un altro. Ovviamente non tutti i problemi sono stati risolti e tutto può essere rimesso in discussione al prossimo giro di pallone. Per il momento tuttaviala scelta operata due settimane fa dalla società si sta rivelando corretta, i cui meriti sono evidenti e vanno riconosciuti.Un paragrafo a parte lo meritano poi, pur con qualche eccezione, dopo un periodo di appannamento fin troppo lungo.Probabilmente non allontanandosi troppo dalla realtà. Ma se così fosse ciò rappresenterebbe soltanto l’ennesimo limite di un allenatore che oltre a non aver saputo imporre il proprio credo tattico in campo non è riuscito a far valere la propria personalità neanche nello spogliatoio. Ciò che invece sembra essere riuscito a fare Gilardino. Sfumature fondamentali nel tratteggiare il quadro dell’attuale momento rossoblù. Sfumature che i numeri non riescono a cogliere ma che in qualche modo contribuiscono ad evidenziare.