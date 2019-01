La gestione societaria del Genoa da parte di Enrico Preziosi solleva da sempre pareri discordanti tra la tifoseria rossoblù. Su una cosa però non si può dissentire ed è l'indiscutibile capacità dell'imprenditore irpino nello scovare talenti sconosciuti ai quattro angoli del mondo per poi lanciarli nel grande calcio. Evitando di rievocare tutti i casi del passato, ci si può concentrare semplicemente sull'ultimo di questi episodi: Cristian Romero.



Arrivato in Liguria in estate per quattro palanche, l'argentino è rimasto un oggetto misterioso per oltre due mesi. Quasi mai utilizzato in precampionato, sempre in panchina con Ballardini nei primi otto incontri ufficiali della stagione, El Cuti ha dovuto attendere il ritorno di Ivan Juric alla guida del Grifone per potersi finalmente mettere in mostra. Il suo esordio nel calcio italiano è stato un vero battesimo di fuoco: titolare alla Stadium contro Ronaldo e soci. Un debutto da far tremare i polsi a chiunque ma non a questo ventenne sbarbato e grintoso che non a caso dal quel giorno è diventato il padrone indiscusso della retroguardia rossoblù.



L'enorme potenziale del ragazzo non è sfuggito all'occhio esperto di Cesare Prandelli che subentrando a Juric ha subito rinnovato la propria fiducia a Romero. Ma soprattutto non è sfuggito neppure agli osservatori dei grandi club italiani. Inter e Juve hanno subito messo i propri occhi addosso al ragazzo, scatenando un duello di mercato per aggiudicarsene le prestazioni. Tutto lascia supporre che ad avere la meglio saranno i bianconeri, bisognosi di ringiovanire un reparto arretrato che nei prossimi mesi saluterà alcuni dei suoi senatori, che porteranno il ragazzo alla Continassa a fine stagione dopo avergli fatto terminare la stagione a Pegli. Romero rappresenterà per la Vecchia Signora uno dei tasselli sul quale costruire le vittorie del futuro mentre per il Genoa sarà l'ennesima clamorosa plusvalenza milionaria che permetterà di pompare ossigeno fresco nelle sempre inspiegabilmente asfittiche casse sociali.



Eppure da una parte e dall'altra c'è chi solleva dubbi circa un'operazione il cui costo si aggirerà attorno ai 20 milioni di euro. I sostenitori genoani ritengono che per un talento in ascesa poco più che ventenne tale cifra sia troppo bassa e che dopo i vari Mandragora, Rincon e Perin questo sia l'ennesimo piacere fatto ai campioni d'Italia; i bianconeri a loro volta nutrono parecchi dubbi sul reale valore di un ragazzo che comunque all'attivo ha appena una decina di presenze in Serie A.



La verità come sempre spetta ai posteri. Se Romero dovesse confermare anche ad alti livelli ciò che ha fatto intravedere in rossoblù avranno ragione i primi, in caso contrario a vederci lungo saranno stati i secondi. Quel che è certo è che la certezza assoluta a priori non la possiede nessuno. Il calciomercato è come la scatola di cioccolatini di Forrest Gump: non sai mai cosa ti riserva. E questo in fondo è il suo vero fascino.