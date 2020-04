Tra le tante posizioni contrattuali che il Genoa dovrà discutere quando questa tribolata stagione giungerà al termine una delle più calde riguardaL'attaccante paraguaiano è uno dei maggiori beneficiari della cura Nicola. Lo dimostrano i tre gol messi a segno dall'arrivo del tecnico piemontese e una serie di prestazioni altamente convincenti. Nel primo bimestre del 2020 l'ex di Roma e Sassuolo ha fatto intendere di essere un giocatore ben diverso da quello abulico e spuntato visto all'opera nei mesi precedenti.Prima del lockdown Sanabria ha dimostrato insomma di poter essere una delle armi in più dei rossoblù. Merito soprattutto di un allenatore che, a differenza dei predecessori, ha saputo trovargli una corretta collocazione tattica oltre a riuscire a toccare in lui i giusti tasti emotivi.Ma basta tutto ciò per continuare ad investire su di lui?Gli accordi in essere con il Betis, club titolare del suo cartellino, prevedono che terminato l'anno e mezzo di prestitoagli spagnoli a gennaio 2019. Un investimento complessivo da 18 milioni che proietterebbe Sanabria tra le primissime posizioni nella classifica dei calciatori più pagati di sempre nella storia del club più antico d'Italia. Un primato particolare che in quanto tale merita una profonda ed attenta riflessione prima di essere portato a termine.Vero è che i giocatori non si giudicano soltanto dalle statistiche, ma è altrettanto innegabile che spesso i numeri aiutino a schiarirsi un po' le idee. E quelli che riguardano Tonni dicono che nella sua carriera il suo periodo migliore sia sempre o quasi coinciso con i primi mesi dell'anno solare. E' accaduto al Genoa, al Betis e prima ancora allo Sporting Gijon. L'eventuale ripresa del campionato sarebbe quindi per lui un grande esame. Solo se Sanabria riuscisse a dimostrasse di saper dare il meglio di sé anche in un periodo diverso da quello invernale allora l'ipotesi di puntare ancora su di lui potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata. In caso contrario, forse, sarebbe meglio investire diversamente quella cifra. Oppure cercare di ottenere uno sconto dagli andalusi.