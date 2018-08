Sale il conto delle vittime: come ricostruisce Il Secolo XIX,Contattata da RaiNews24, una funzionaria dei vigili del fuoco ha rivelato che due persone sarebbero state estratte vive dalle macerie.Il direttore del 118 di Genovaad Adnkronos spiega: ". I vigili del fuoco insieme ai sanitari stanno tirando fuori i pazienti, qualcuno è già arrivato negli ospedali di Genova. Abbiamo l'appoggio pieno di Lombardia e Piemonte, tutti gli ospedali sono a disposizione. Siamo lavorando ma in questo momento non abbiamo ancora la dimensione piena del problema"Arrivano brutte notizie da Genova. Secondo quanto scrive il SecoloXIX ci sarebbero almeno due morti.“I detriti del crollo sono arrivati a 20 metri di distanza dalla mia macchina – ha raccontato al Secolo XIX Davide Ricci che ha visto il crollo del ponte mentre guidava lungo l’argine del Polcevera in direzione Sud, all’altezza del bivio per corso Perrone -. Ho avuto come la sensazione che della corrente passasse dall’alto verso il basso, come se un tirante in sostanza sia stato colpito da un fulmine. Prima si è sbriciolato il pilone centrale, poi è venuto giù tutto il resto".Raccontano al 112 che alla prima chiamata, ore 1137, non ci volevano credere. "Abbiamo subito dato l’allerta ma speravamo in uno scherzo - racconta il responsabile della centrale, Sergio Caglieris - poi si è scatenato l’inferno di telefonate e abbiamo capito che era vero. Purtroppo è presto per un bilancio dei feriti e delle vittime che ci saranno".. Come riporta Repubblica è crollato un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell’ordine stanno accorrendo sul posto.fanno sapere i soccorritori. Il tratto crollato, diverse decine, forse centinaia di metri, transita sopra una zona densamente abitata, in particoalre via Walter Fillak. Le squadre cinofile e Usar, gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane, sono state attivate dai vigili del fuoco per intervenire a Genova in seguito al crollo del ponte sull'Autostrada A10. Diverse squadre dei vigili sono presenti sul posto e stanno già operando.