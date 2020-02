Jess Thorup, allenatore del Gent, parla in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League, in programma domani contro la Roma: “Dopo la partita della settimana scorsa siamo delusi. Abbiamo giocato molto bene, è un peccato che non siamo riusciti a fare gol. Questo vuol dire che siamo ambiziosi e che vediamo delle possibilità. Sarà molto difficile. La Roma non può segnare altrimenti toccherebbe a noi fare 3 gol. Dobbiamo essere ben preparati e lo siamo. Siamo anche fiduciosi. Siamo pronti e siamo la migliore squadra belga. Giochiamo per il club, per il Gent ma anche per tutto il Belgio perché il momento di dimostrare che siamo pronti a passare ad un livello successivo”.



SULLA QUALIFICAZIONE - “Sinceramente vogliamo solo qualificarci, come non importa. oggi ci siamo allenati anche sui calci di rigore. Quello che conta è qualificarsi non il come. Depoitre? Prima del week end abbiamo notato che aveva dei problemi al piede, abbiamo parlato con il medico e lo abbiamo fatto riposare. Oggi però sta meglio e ha partecipato a tutto l’allenamento perciò è pronto”.



SULLA ROMA - “4-0 al Lecce? Abbiamo guardato la partita ma la cosa più importante per noi è come hanno giocato fuori casa. Le squadre italiane non concedono opportunità agli avversari. Vogliamo concentrarci sul nostro approccio e questo non cambia niente”.