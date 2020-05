Quarto giorno di accese proteste negli Stati Uniti dopo la morte a Minneapolis di George Floyd, l'afroamericano tenuto premuto a terra per 9 minuti (come ha stabilito l’autopsia) con un ginocchio sul collo da un poliziotto bianco poi arrestato. L'autopsia sulla vittima esclude però al momento "una diagnosi di asfissia traumatica o di strangolamento”, come riferisce l’Ansa. La famiglia ne chiede un'altra indipendente.



Intanto, un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a Detroit, in Michigan, da spari provenienti da un Suv. Lo riporta l'Associated Press. Gli spari erano indirizzati contro una folla di persone che stava manifestando per l'uccisione di Floyd. Il ragazzo è morto in ospedale.