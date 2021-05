Dopo il Divin Codino, Netflix lavora per... Georgina, la docu-serie per la compagna dio, stella dellae del calcio mondiale. La modella, nei giorni scorso, era in Spagna, per girare alcune scene a, città in cui ha vissuto con la sua famiglia dai 3 ai 17 anni, prima di trasferirsi a Madrid, lì dove ha conosciuto CR7.Questo il messaggio del profilo spagnolo diriguardo il racconto che verrà fatto sulla dolce metà di Ronaldo: "Georgina Rodríguez, con 24 milioni di follower su Instagram, è, tra le altre cose, modella, madre, influencer, imprenditrice, ballerina e attuale partner di Cristiano Ronaldo. Questo reality show sarà un ritratto profondo ed emozionante della donna che si nasconde dietro le foto, le storie e i grandi titoli: la sua vita quotidiana, la sua maternità, i suoi momenti positivi e anche quelli più difficili".