Ronaldo alla Roma? La presentazione allo stadio? Non sembrano essere nei pensieri almeno di Georgina Rodriguez, la bellissima compagna dell'asso portoghese del Manchester United, che si sta godendo il sole e il mare fra gite in barca e shooting mozzafiato. Come le sue forme, mostrate a mezzo social, in bikini dopo un bagno rinfrescante. Eccola nella nostra gallery.