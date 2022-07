In Germania, DAZN e Sky hanno stretto un accordo per la trasmissione di tutta la Bundesliga, con un unico abbonamento. La piattaforma OTT di Len Blavatni, ha acquisito i diritti per trasmettere 106 partite a stagione del campionato tedesco, mentre Sky ha acquisito i diritti per le restanti partite.



L'ACCORDO - Oggi è stato annunciato l'accordo: tutte le partite della Bundesliga saranno ora disponibili con un solo abbonamento: le offerte di Sky e DAZN verranno unite su Sky.