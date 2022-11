Un'altra pedina in meno per Hansi Flick in vista del Mondiale che inizia tra soli 11 giorni. Dopo Timo Werner, la Germania perde per infortunio (al ginocchio) pure l'attaccante Lukas Nmecha, miglior marcatore stagionale del Wolfsburg. A confermare il suo sicuro forfait l'ad del club tedesco Jörg Schmadtke: "È un peccato che Lukas salti l'ultima partita competitiva di quest'anno e non potrà nemmeno partecipare alla Coppa del Mondo in Qatar. Gli auguriamo un processo di guarigione rapido e senza intoppi".