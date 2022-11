Germania-Giappone è il match inaugurale del gruppo G dei Mondiali di Qatar 2022. Non una sfida inedita quella che prenderà il via alle ore 14 al Khalifa International Stadium di Doha dato che i tedeschi non hanno mai perso contro i giapponesi nei precedenti. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 mentre sarà visibile in streaming su RaiPlay.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Germania (4-2-3-1): Neuer - Kehrer, Sule, Rudiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gundogan, Musiala - Havertz. Ct: Flick.

Giappone (4-2-3-1): Gonda - Sakai, Yoshida, Tomyasu, H. Ito - Endo, Shibasaki - J. Ito, Kamada, Kubo - Maeda. Ct: Moriyasu.