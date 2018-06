Mario Gomez, attaccante della Germania, ha parlato in conferenza stampa della partita che vedrà sabato impegnati i teutonici contro la Svezia: "Contro il Messico ci aspettavamo un altro tipo di partita e ciò che è accaduto non dovrà mai più ripetersi. Contro la Svezia è importante che scendiamo in campo come una squadra, uniti per un solo obiettivo. Le critiche verso di me? Sono abituato, possono dire e scrivere ciò che vogliono".