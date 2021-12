L'aumento esponenziale di nuovi contagi di Covid-19 in Germania (saliti a quota 73.000 giornalieri) impone nuove pesanti limitazioni anche per quanto riguarda l'accesso agli stadi. Governo e federazione hanno stabilito che, a partire dal prossimo week-end - quello del Klassiker tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco - la capienza non potrà superare le 15.000 presenze per gli impianti più grandi, mentre per quelli di dimensioni minori non si potrà andare oltre il 50%. Una decisione presa di comune accordo dai vari lander, che però potrebbero decidere autonomamente di adottare misure ancora più restrittive, vista la forte incidenza del virus in alcuni territori.



Gli esempi più evidenti sono quelli della Sassonia e quello dalla Baviera, che si prepara ad ufficializzare la disputa delle prossime partite dei campionati professionisti a porte rigorosamente chiuse: una decisione che inciderà anche sul Bayern Monaco-Barcellona di mercoledì 8 dicembre, partita decisiva per gli spagnoli per il superamento della fase a gironi di Champions League.