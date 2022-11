Il presidente della DFB - la federcalcio tedesca - Bernd Neuendorf non nasconde l'irritazione causata dalla recente lettera del presidente FIFA Gianni Infantino, che invitava a tralasciare le battaglie ideologiche e a concentrarsi sul calcio in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Neuendorf conferma poi che la Germania non appoggerà la rielezione di Infantino a capo della FIFA.