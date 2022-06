Quarto impegno in questa Nations League per l'Italia, che martedì alle 20.45 affronta la Germania di Flick al Borussia Park di Monchengladbach.



Gli Azzurri provano a difendere la vetta del gruppo 3 della Lega A e per farlo Mancini vuole mantenere ritmi alti. Largo quindi ad ampie rotazioni, con Donnarumma, Bastoni, Cristante e Politano gli unici confermati rispetto alla partita del Dall'Ara: Calabria e Spinazzola sulle fasce, uno tra Mancini e Luiz Felipe in difesa, mentre a centrocampo Barella e Locatelli partiranno dal 1'. Davanti spazio per Raspadori e Gnonto.



Germania-Italia (diretta tv su Rai 1)



PROBABILI FORMAZIONI



Germania (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner. Ct. Flick.



Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct. Mancini.