Sami Khedira commenta a caldo la clamorosa e storica eliminazione della Germania dal primo turno dei Mondiali: "Questo è uno dei momenti più difficili per la squadra e anche per me. Prima del Mondiale pensavamo di vincere il girone. Non è facile, ma dobbiamo accettare ciò che è successo. Sono il primo ad assumermi le responsabilità e dobbiamo accettare le conseguenze. Gli ultimi dieci anni sono stati sensazionali".