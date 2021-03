Jurgen Klopp è tra i candidati a raccogliere l'eredità di Joachim Low come nuovo ct della Germania, ma il tecnico del Liverpool si chiama fuori in conferenza stampa: "Non sarò disponibile per la nazionale tedesca in estate o dopo l'estate. Ho ancora tre anni a Liverpool ed è una situazione semplice: firmi un contratto e cerchi di mantenerlo. Low ha fatto un lavoro incredibile in questi anni, è stato uno dei tecnici più vincenti. Chi prenderà il suo posto? Ci sono molti ottimi allenatori tedeschi".