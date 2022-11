Niente fascia One Love, per via dell'ammonizione automatica che scatterebbe da regolamento FIFA, ma la Germania non ha rinunciato a far valere il proprio pensiero sulla discriminazione in Qatar.



SCHIERATI - Poco prima del fischio d'inizio, i giocatori di Flick hanno posato per la classica foto di squadra tutti con la mano davanti alla bocca, a simboleggiare l'impossibilità di esprimere liberamente la propria opinione. Un gesto che farà discutere ancora.