Philipp Lahm, ex capitano della Nazionale tedesca, non farà parte della delegazione diretta in Qatar per i Mondiali invernali: ecco le parole rilasciate a Kicker.



"Non farò parte della delegazione e non ho intenzione di fare la trasferta da tifoso. Preferisco stare a casa. I diritti umani devono avere un ruolo. Un ruolo maggiore nell'assegnazione delle manifestazioni. Non dovrebbe succedere di nuovo in futuro. I diritti umani, le dimensioni del Paese... tutto questo, a quanto pare, non è stato preso in considerazione. E i giocatori non possono fare finta di non saperlo".