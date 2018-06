Joachim Löw, allenatore della Germania, ha parlato dopo la sconfitta contro il Messico: "Uscire subito dopo la conquista del Mondiale? Non ho idea di perché sia successo alle altre squadre, ma non succederà a noi: passeremo il turno. È una delusione aver perso la prima gara, e non ci siamo abituati. Di solito le vincevamo, le prime. Ma bisogna adattarsi. Non perdiamo la testa e non cambiamo completamente la nostra natura. Non è il caso di entrare nel panico. Abbiamo due partite e molte occasioni per correggere questo risultato. Adesso di sicuro non mi metto a pensare all’avversario degli ottavi. Siamo sotto pressione, gli incroci non ci interessano. Nel secondo tempo siamo cresciuti, abbiamo ritrovato il nostro gioco, e questo è la dimostrazione che l’energia non manca. Nel primo abbiamo giocato molto male, siamo stati vulnerabili perché perdevamo palle a centrocampo. Eravamo stranamente nervosi, negligenti, non aprivamo gli spazi e non raddoppiavamo come avremmo dovuto sulle ali. Dobbiamo analizzare e capire perché, Messico? Ce lo aspettavamo così, ma non cambiamo il nostro modo di giocare per adattarsi agli avversari. Se avessimo giocato come sappiamo, li battevamo. Ora siamo colpiti, non siamo contenti, ma abbiamo esperienza anche di sconfitte: vinceremo la seconda gara".