Kai Havertz non segna più? No problem, ci pensa Julian Nagelsmann. Il ct della Germania lo schiera nell'inedito ruolo di terzino sinistro e il trequartista tedesco classe 1999 va subito in gol dopo 5 minuti, sbloccando l'amichevole con la Turchia. Arrivato nello scorso mercato estivo dal Chelsea per 75 milioni di euro, finora Havertz all'Arsenal ha segnato solo una rete in Premier League: il 30 settembre nella trasferta vinta 4-0 sul campo del Bournemouth.



RIMONTA - Nel finale del primo tempo la nazionale allenata da Montella ribalta il risultato grazie ai gol di Kadioglu (24enne terzino sinistro del Fenerbahce accostato a Milan e Napoli sul mercato) e Yildiz, che fanno esplodere di gioia le decine di migliaia di tifosi turchi che riempiono l'Olympiastadion di Berlino. Poi a inizio ripresa la Germania pareggia con il centravanti Fullkrug, autore del 2-2.



JUVENTINO - Yildiz, classe 2005, era all'esordio da titolare in nazionale maggiore. Si tratta di una bella notizia anche per la Juventus. Arrivato dal Bayern Monaco nell'estate del 2022, Yildiz è sotto contratto fino a giugno 2027. Finora ha raccolto 5 presenze in questo campionato di Serie A: Allegri lo ha fatto entrare dalla panchina contro Udinese, Bologna, Atalanta, Torino e Verona per un totale di 36 minuti giocati. Oggi ha esultato tirando fuori la lingua come faceva un certo Alessandro Del Piero... Il domani in bianconero può essere suo.