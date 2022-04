Manuel Neuer, capitano della Germania, ha così commentato a MagentaTV il sorteggio del girone del Mondiale “Era chiaro che avremmo incrociato un avversario tosto dalla prima urna. Gli ultimi ricordi sono negativi, ma siamo fiduciosi che avremo un torneo di successo. L’unico obiettivo per me è la vittoria del Mondiale. Non abbiamo ottenuto grandi traguardi nelle ultime edizioni e vogliamo rimediare”.