Germania- Olanda: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Germania e Olanda si affronteranno nell'ultima amichevole prima degli Europei di quest'estate. Entrambe le nazionali vengono da due vittorie convincenti nell'ultima amichevole: i tedeschi hanno sconfitto per 0-2 la Francia grazie alle reti di Florian Wirtz e Kai Havertz. Gli orange invece arrivano alla partita dopo aver battuto la Scozia con un rotondo 4-0 grazie alle reti del rossonero Reijnders e dell'ex Roma Wijnaldum per poi chiudere il discorso nel finale con le reti di Weghorst e Malen. Entrambe le nazionali saranno protagoniste al prossimo europeo: la nazionale di Nagelsmann si trova nel gruppo A insieme a Scozia ,Svizzera ed Ungheria, gli olandesi dovranno invece fronteggiare Francia, Austria e la vincente fra Polonia e Galles ( Gruppo D), in quello che si configura come uno dei gironi più intriganti della competizione.



GERMANIA-OLANDA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Germania- Olanda

Data: martedì 26 Marzo 2024

Orario:20.45

Canale Tv: -

Streaming: -



PROBABILI FORMAZIONI:

Germania(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Henrichs; Kroos, Andrich; Wirtz, Gundogan, Musiala; Fullkrug. Ct. Nagelsmann.

Olanda (4-3-3): Flekken; Firmpong, Geertuida, van Dijk, Aké; Wieffer, Wijnaldum, Reijnders; Simons, Depay, Gakpo. Ct. Koeman.