Ora è ufficiale, Hansi Flick è il nuovo allenatore della Germania. Dopo l'addio di Joachim Low, che lascerà dopo gli Europei in programma in estate, l'ormai ex allenatore del Bayern Monaco - che verrà sostituito da Nagelsmann - è il nuovo selezionatore della Nazionale tedesca. Flick ha firmato un contratto fino al 2024, spiegando: "E' stato tutto sorprendentemente veloce, ma sono molto felice di poter lavorare come ct della Nazionale dall'autunno. Non vedo l'ora, conosco la classe dei giocatori, specie dei giovani. Affrontiamo i prossimi tornei con ottimismo".



PARLA BIERHOFF - Il direttore delle squadre nazionali, Oliver Bierhoff, ha spiegato: "Sono orgoglioso dell'ingaggio di Hanski Flick, era dall'inizio in cima alla lista dei desideri. Conosco e apprezzo le qualità umane e professionali di Hansi Flick sin dai nostri anni di successi insieme alla nazionale. Durante la sua permanenza al Bayern Monaco ha dimostrato che può guidare una squadra come capo allenatore".