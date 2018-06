Timo Werner, attaccante della Germania, parla del Mondiale 2006 a la Gazzetta dello Sport: "La delusione più grande? La finale del 2002 fu una brutta botta, ma il Brasile era superiore, così come la Spagna che nel 2010 ci eliminò in semifinale. Per questo scelgo la sconfitta con l'Italia in semifinale nel 2006. Quella è una partita giocata alla pari e avevamo il grande sogno di vincere il Mondiale in casa nostra. Inoltre noi e l'Italia siamo le nazionali più vincenti in Europa, quindi la rivalità è accesa perché ognuno vuole staccare l'altro. Quella sconfitta fu davvero cocente".