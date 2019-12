Che impresa per Steven Gerrard! I suoi Rangers vincono il derby di Glasgow per 2-1, centrando un successo che a Celtic Park mancava da ben 9 anni. Partita subito in salita per gli uomini di Neil Lennon, che sbagliano un rigore e passano in svantaggio per mano di Kent al 36’. Primo tempo che regala ancora emozioni, con il Celtic che trova il pari prima dell’intervallo. Al rientro in campo è Katic al 56’ a regalare nuovamente il vantaggio ai Rangers, che mantengono il risultato sul 2-1 fino al termine della partita. Tre punti fondamentali per la squadra di Steven Gerrard che, con una partita in meno, si porta a 50 punti in classifica, a meno 2 dal Celtic che trova la sconfitta dopo 11 successi consecutivi in campionato.