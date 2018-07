La Fiorentina si appresta a mettere a segno il quarto colpo della sua campagna acquisti. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il club gigliato è ai dettagli con la Roma per il brasiliano Gerson. Dopo aver visto naufragare la trattativa con il Chelsea per Mario Pasalic, Pantaleo Corvino si è gettato sul centrocampista classe 1997 originario di Belford Roxo, quartiere di Rio de Janeiro.



I DETTAGLI - Dopo aver detto di no alla corte dell'Empoli, Gerson si è convinto a lasciare la Roma per una sfida affascinante come quella viola. L'operazione prevede un prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina regala così un rinforzo di qualità per la mediana al tecnico Pioli.