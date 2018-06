Ai microfoni di Onda Cero, il presidente del Getafe Angel Torres ha confermato l'interesse per il portiere Antonio Adan: "Ci interessa, ma al momento è un giocatore del Betis". Il club andaluso ha già rifiutato un'offerta di 1,5 milioni per il numero uno, che ha vestito in carriera le maglie di Cagliari e Real Madrid.