Ángel Torres, presidente del Getafe, ha parlato del futuro di David Soria, che potrebbe interessare al Real Madrid, e ha chiarito che, per il momento, non ha ricevuto alcuna richiesta per il portiere. "È qui da tanti anni e se il Madrid lo chiama non puoi dire di no. È andato in vacanza. Ho detto che se ci fosse stato qualcosa lo avrei chiamato".