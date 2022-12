Mohamed Kudus, attaccante del Ghana, ha parlato ai canali ufficiali della Fifa dopo la sconfitta contro l’Uruguay: “La cosa più semplice che possiamo fare è dare la colpa a una o l’altra persona. Nel secondo tempo ho avuto occasioni che avrei potuto segnare. Tutti abbiamo avuto la possibilità di influenzare il risultato, quindi non credo che il rigore abbia avuto davvero un effetto sulla nostra qualificazione. André è un grande leader e un grande capitano, dopo il rigore era ancora in partita e ha continuato a cercare la vittoria come tutta la squadra. Il risultato però è andato diversamente da come speravamo”.