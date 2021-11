Felix Afena-Gyan non risponderà alla convocazione del Ghana, alla sua prima volta in assoluto dopo l'esordio in prima squadra con la Roma a Cagliari. A comunicarlo è stato la stessa nazionale africana sul proprio sito ufficiale. Se Jonathan Mensah e Thomas Partey sono "infortunati" e quindi non a disposizione del ct, Felix Afena-Gyan è stato definito "non disponibile" e non farà parte della rosa dei convocati per gli ultimi due match di qualificazione a Qatar 2022. Tutto questo dopo le indiscrezioni che parlavano di una rinuncia alla chiamata da parte dello stesso Afena-Gyan.