Emanuele Giaccherini, ex esterno di Juventus e Nazionale, che ha chiuso l'ultima stagione al Chievo Verona, parla a L'Arena: ""Volevo riportare il Chievo in Serie A. Sarebbe stato il finale più bello. La chiusura che sognavo e per la quale ho lottato. Chievo è stato il mio ultimo viaggio. Purtroppo, però, gli infortuni mi hanno limitato, le cose sono andate diversamente. E non ci sarà il lieto fine che avevo immaginato. Non dimentico quello che è stato. E non dimentico il Chievo. E a chi mi chiama da Verona chiederò sempre: come sta il Chievo?".