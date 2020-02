Emanuele Giaccherini, centrocampista offensivo del Chievo, ex Juventus, parla proprio dei bianconeri a Dazn: “In questo momento hanno fatto una scelta, prendendo un allenatore che basa il suo gioco sul fraseggio. L'abbiamo visto soprattutto a Napoli, col sarrismo. Alla Juve è un po' più difficile, c'è Ronaldo che ha un modo di giocare tutto suo: anche se si mette a disposizione della squadra determinate cose non puoi chiedergli di farle. Ha fatto fatica Sarri a entrare in questa squadra, perché è stata costruita negli anni per un determinato tipo di gioco. Mandzukic sarebbe stato fondamentale, però hanno fatto altre scelte”.