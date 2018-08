Emanuele Giaccherini, esterno del Chievo, parla a RMC Sport dopo il ko contro la Juventus: "La foto con Ronaldo? Sono andato a prendere la macchina nel parcheggio, mi ha visto da lontano e mi ha chiesto di fare la foto (ride, ndr). Ovviamente scherzo, sono momenti indimenticabili e ne ho approfittato. Viviamo in un'epoca in cui lui e Messi dominano il calcio, quindi ne ho approfittato per uno scatto con lui".



SEGRETO CHIEVO - "Siamo una piccola Juventus, con le dovute proporzioni. Tiriamo dal cilindro il massimo, i giocatori passano, ma rimane quello spirito e quella personalità di sopravvivere alla categoria".



SU MARCHISIO - "L'ho sentito, è stata una sorpresa per me. Può dare ancora moltissimo al calcio, credo sia stato una scelta consensuale. Non me l'aspettavo, so quanto lui tenesse alla Juve, ha avuto i suoi buoni motivi per dire addio ai bianconeri"