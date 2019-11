Giallo a Zurigo: Ricardo Marques Ferreira, parrucchiere di fiducia di diverse star, tra cui Cristiano Ronaldo, è stato infatti trovato morto in una camera d'albergo nella cittadina svizzera. La donna delle pulizie l'ha trovato intorno alle 14 immerso in una pozza di sangue, ferito da diverse coltellate al corpo. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, gli ospiti dell'albergo avrebbero chiamato la reception diverse ore prima del ritrovamento del cadavere per lamentarsi di alcuni strani rumori provenienti dalla camera di Ferreira. La cameriera, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "Uno scenario macabro, c'era sangue dappertutto, la puzza di alcool"



Ricardo Marques, portoghese di Madeira, come CR7, viveva in Svizzera da due anni ed era conosciuto in quanto air stylist di diverse star, tra cui proprio l'asso portoghese della Juve.