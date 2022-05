Nella giornata di ieri, è rimbalzata la notizia secondo la quale Pep Guardiola, durante la conferenza stampa, per difendersi dagli attacchi dei media britannici avrebbe tirato in ballo la Roma del suo vecchio nemico Josè Mourinho affermando: “Anche l’As Roma ha speso tanto eppure non è in Champions”. In giornata sarebbe arrivata la smentita da parte dello staff dell'allenatore del City ad alcuni media internazionali, sostenendo di aver invece pronunciato "That's Normal" e non "As Roma". L'inglese non perfetto di Guardiola avrebbe quindi creato un misunderstanding. Ma il giallo non è risolto.