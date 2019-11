Giallo in Turchia, è sparito Zaur Sadaev. L'attaccante russo classe '89 non è tornato dopo la sosta per le nazionali, ma non solo: da giorni l'Ankaragucu, club proprietario del suo cartellino, non ha più sue notizie. Lo conferma il tecnico Mustapa Kaplan in conferenza stampa: "Non siamo riusciti a raggiungerlo in nessun modo, neanche al telefono. È andato via circa dieci giorni fa e non è più tornato, da quattro giorni non riusciamo a metterci in contatto con lui e per questo volevamo spiegare la situazione ai tifosi".