Marco Giampaolo, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV alla partenza per gli Usa da Malpensa: "Ho trovato ragazzi curiosi, strutture e personale sono straordinari: ci sono tutti i presupposti per fare un grande lavoro. Al Milan, in ogni club di alto livello, ci deve essere selezione naturale, non solo sui giocatori, ma anche sui comportamenti e i profili morali. Ho trovato un gruppo di 18 giocatori di alto livello e tanti giovani molto disponibili. Dobbiamo lavorare con impegno, serietà e ambizione".