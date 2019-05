Continua a tenere banco la questione Marco Giampaolo alla Sampdoria. L'incontro tra il tecnico e la dirigenza dei prossimi giorni sarà cruciale in ottica futura, anche perchè il mister bluerchiato è sempre stato molto chiaro in merito al suo destino sulla panchina doriana. Anche questa sera, ospite di Sky Calcio Club, l'allenatore ha ribadito i concetti già espressi nelle ultime settimane: "Alla Samp sto bene, ho un ottimo rapporto con il club e un rapporto straordinario con la tifoseria, che è eccezionale. Ci siamo divertiti, però credo che ci sia bisogno sempre di rinnovare motivazioni e crescere. Quello che è stato straordinario prima, può diventare ordinario dopo. Bisogna rinnovarsi, anche perchè i calciatori hanno bisogno di stimoli. Se non glieli dai, o cambi i calciatori oppure bisogna trovare un'altra soluzione".



Inevitabile anche una domanda sul presunto accordo 'sulla parola', che lascerebbe Giampaolo libero di partire in caso di chiamata di una 'big'. Un interrogativo che lo stesso tecnico evita: "Io ho un contratto con la Samp, dovrei sempre andare a discutere con Ferrero. Io faccio un discorso di responsabilità: ci possiamo migliorare o rischiamo di timbrare il cartellino? Devo andare al campo, e avere la sensazione di poter migliorare sempre. Devo pensare di poter fare sempre un punto di più degli anni precedenti, o cinque punti di più, non cinque in meno".