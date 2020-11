Sei di campionato giocate, sei partite in cui Salvatore Sirigu è stato costretto a raccogliere almeno un pallone dal fondo della propria rete. In questa stagione il Torino ha subito sempre almeno un gol, tanto che ha la seconda peggior difesa dell'intero campionato con addirittura sedici reti subiti.



Domenica il Torino incontrerà il Crotone, squadra che oltre ad aver la peggior difesa ha anche il peggior attacco: quale occasione migliore per Sirigu per blindare finalmente la propria porta?