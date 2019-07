Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko, di misura, contro il Bayern Monaco: "Ho percepito molto impegno, molta attenzione nelle cose che in questi dieci giorni abbiamo fatto. Per noi era la prima partita, per il Bayern Monaco era la terza di alto livello. Ho visto i ragazzi sacrificarsi e soffrire, dando il massimo in questo momento".



SULLA COMPETIZIONE - "La possibilità di confrontarsi con squadre di alto livello è sempre importante. Questa competizione lo permette. A me interessa la crescita della squadra e da questo punto di vista posso ritenermi soddisfatto".



SU HERNANDEZ E GABBIA - "Theo fino a quando è rimasto in campo mi è piaciuto molto, ha abbinato grande qualità a grande forza fisica. Ci penseranno i dottori a darci un quadro preciso del suo infortunio. Anche Gabbia mi è piaciuto molto, in quel ruolo lì chiedo un alto livello di attenzione nella lettura. Quando si trovano giocatori disponibili è sempre più facile lavorare".