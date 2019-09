Scintille e musi lunghi in casaa quattro giorni dal derby.dopo la ripresa degli allenamenti nel centro sportivo di Carnago. Il brasiliano è stato protagonista nel post-gara di Verona con un video sibillino nelle storie di Instagram : "Orgoglioso di essere brasiliano", un velato messaggio aa seguito della conferenza stampa in cui il tecnico aveva affermato di voler vedere l'ex Flamengo meno brasiliano e più ordinato dal punto di vista tattico.- Giampaolo non ha gradito il gesto di Paquetà e ha voluto intervenire: come riferisce Sky Sport,. Un faccia a faccia per chiarire la situazione, lasciarsi alle spalle le scintille degli ultimi giorni e iniziare la preparazione in vista della complicata sfida con l'Inter: un appuntamento da non fallire per il Milan.