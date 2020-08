? Sicuramente è un allenatore che stimiamo, un ottimo tecnico”. Questa frase pronunciata ieri da, poco prima dell’inizio di, non è ancora una sorta di annuncio sul nome del nuovo tecnico dei granata, ma poco ci manca. D’altronde. Semplici formalità burocratiche che dovrebbero essere risolte nelle prossime ore, poi il tecnico potrà iniziare la sua nuova avventura.: si è presentato alcon la frase, pochi mesi dopo, a inizio ottobre, era stato. Troppo magro il bottino raccolto fino a quel momento: solo(un 2-1 in rimonta firmato Andreaper i granata). Il Milan doveva essere la grande occasione per Giampaolo per mostrare le proprie qualità anche in una piazza blasonata: è stato inveceRipartirà alla guida di unreduce da un anno molto complicato e deludente, con i tifosi in contestazione nei confronti del presidente: il direttore tecnicoè già al lavoro sia sul fronte delle uscite che in quello delle entrate per costruire il Toro più adatto a Giampaolo e alla sua idea di calcio, sarà per questo motivo una squadra molto diversa da quella voluta un anno fa dae che, nonostante mille difficoltà, è riuscito a portare alla salvezza. Ripartirà pieno di motivazioni, cercando un nuovo importante rilancio.