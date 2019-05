La storia d'amore tra Giampaolo e la Sampdoria è arrivata al capolinea. Il tecnico abruzzese considera concluso il ciclo in blucerchiato dopo tre stagioni con due decimi e un nono posto in campionato, 123 partite sulla panchina doriana con un bilancio di 49 vittorie, 26 pareggi e 48 sconfitte, 183 gol segnati e 177 incassati.



INCONTRO FISSATO - Giampaolo non ha visto nelle idee di Ferrero la volontà di rendere ancora più forte la Sampdoria. Non presenterà le dimissioni per non rimanere tesserato, ma cercherà una via di uscita che sarà la rescissione consensuale. Lunedì le parti si riaggiorneranno, è previsto un summit faccia a faccia. Se non dovesse verificarsi per impegni del presidente blucerchiato, allora sarà Giampaolo a comporre una chiamata per ribadire la sua decisione di lasciare la Samp, rinunciando anche ai soldi dell’ultimo anno di contratto. TENTAZIONE MILAN- Il Milan è in una fase di stallo. Finché Paolo Maldini non darà la sua risposta a Gazidis non si potrà tentare nessun affondo decisivo. Ma il nome di Giampaolo mette d'accordo tutti: le sue squadre esprimono un calcio propositivo, sa valorizzare i giovani ed è sempre pronto a lavorare con il materiale che gli viene offerto, senza pretendere la luna. Lo stesso tecnico è con il cellulare in mano da qualche giorno: attende una chiamata dal Diavolo, pronto a dire sì. Perchè il Milan rappresenterebbe uno step in avanti molto importante per la sua carriera. Sempre viva anche la candidatura di Simone Inzaghi, il quale per il momento non riesce a liberarsi dalla Lazio: il tecnico biancoceleste sta infatti pagando l’ostruzionismo di Lotito.