Anche la cantante Gianna Nannini ha ricordato Gianluca Vialli: "Una persona che mi è tanto cara, che ho conosciuto nella sua anima gentile. Non posso ancora crederci. Ci sono esseri che come lui fanno parte dell’immortalità, in questo nuovo viaggio lo abbraccio profondamente, e mi dispiace non poterlo fare come l’ultima volta che ci siamo visti. Vicina nel dolore a tutti i familiari e a coloro che hanno avuto il grande onore di conoscere il suo animo sportivo e la sua immensa e contagiosa lealtà. Grazie Gianluca".