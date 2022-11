apre la seconda giornata del gruppo E deie partire dalle 11 al Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan entrambe le nazionali si giocano una grossissima fetta delle chance di accedere agli ottavi. I giapponesi del ct, ancora privi di Tomiyasu e Sakai proveranno a replicare l'impresa contro la Germania e assicurarsi con la vittoria la quasi aritmetica certezza degli ottavi (dato lo scontro diretto Germania-Spagna di questa sera). Il Costa Rica è invece obbligato a vincere per tenere in piedi le proprie di chance, mentre sarebbe già eliminato in caso di sconfitta.Il Giappone non ha mai perso nei quattro precedenti (3V, 1N) contro la Costa Rica in tutte le competizioni, segnando esattamente tre gol in ciascuna delle tre gare vinte. La Costa Rica ha vinto l'unico confronto in Coppa del Mondo contro una nazione asiatica, superando la Cina per 2-0 nell'edizione 2002. Dopo avere battuto la Germania per 2-1 nel primo turno, il Giappone potrebbe infilare due successi consecutivi ai Mondiali per la prima volta dal 2002 (contro Russia e Tunisia); di contro, gli asiatici non hanno mai vinto entrambe le prime due partite di una singola edizione di Coppa del Mondo. Dopo i successi contro Uruguay e Italia nel proprio girone nel 2014, la Costa Rica non ha vinto alcuna delle successive sette partite (4N, 3P) di Coppa del MondoLa prossima sarà la 10ª partita di Keylor Navas, Celso Borges e Bryan Ruiz in Coppa del Mondo con la maglia della Costa Rica: i tre diventerebbero i primi giocatori a tagliare questo traguardo con la propria nazionale. Ritsu Doan e Takuma Asano hanno firmato i gol del Giappone nel match vinto per 2-1 contro la Germania alla prima giornata; l'unico giocatore giapponese a trovare la rete in due gare di fila ai Mondiali è stato Junichi Inamoto, andato a bersaglio nelle prime due sfide dell'edizione 2002.Gonda; Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Morita; Doan, Kamada, Soma; UedaKeylor Navas; Waston, Fuller, Calvo, Duarte, Oviedo; Borges, Torres, Tejeda; Campbell, Contreras