Giappone e Croazia si sfidano negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Chi vince, affronterà la vincente dell'ottavo tra Brasile e Corea del Sud. La nazionale giapponese ha battuto Germania e Spagna nella fase a gironi ed è passata come prima del gruppo E mentre la Croazia si è classificata seconda nel girone F con Marocco, Belgio e Canada. Gli asiatici non hanno mai vinto né segnato nei due incroci passati, entrambi giocati nella fase a gironi (0-1 nel 1998 e 0-0 nel 2006).



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

La partita tra Giappone e Croazia sarà visibile in diretta tv alle 16 in chiaro su Rai 1. La diretta streaming sarà disponible su RaiPlay.



PROBABILI FORMAZIONI

GIAPPONE (3-4-3): Gonda; Yoshida, Tomiyasu, Taniguchi; J.Ito, Morita, Endo, Nagatomo; Doan, Maeda, Kamada. CT: Moriyasu



CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. CT: Dalic.